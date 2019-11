MANILA NAZZARO LAZIO LECCE – Tra le bellezze italiche tifose biancocelesti spicca il nome di Manila Nazzaro. Miss Italia 1999 e protagonista, insieme a Pino Insegno, in un’edizione spettacolare di “Di Padre in Figlio”, la nota conduttrice si è lasciata andare allo sfottò dopo quanto accaduto nell’ultimo weekend di Serie A.

Manila sui social

La Lazio ha battuto il Lecce, la Roma è uscita sconfitta a Parma. La combinazione di questi due risultati ha permesso ai biancocelesti di scavalcare i cugini in classifica, portandosi al terzo posto insieme al Cagliari. Manila, in una story su Instagram, ha sottolineato il tutto con ironia: “Permesso??? Passiamo…”. Modo migliore per arrivare alla sosta non poteva trovarsi.