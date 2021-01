Tempo di lettura: < 1 minuto

REINA SOCIAL LAZIO ROMA – A tre giorni dal derby della capitale, Lazio e Roma si caricano per una delle sfide più importanti del campionato. Tra le fila biancocelesti, proprio il portiere spagnolo Pepe Reina non vedere l’ora di scendere in campo per difendere i pali con l’aquila sul petto. Di seguito la storia postata dall’ex Liverpool su Instagram.

