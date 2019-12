Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL SUPERCOPPA LAZIO – Il countdown verso la finale di Supercoppa italiana è ufficialmente iniziato. La Lazio è partita alla volta di Riyad nel primo pomeriggio, supportata dall’entusiasmo dei tifosi. Domenica 22 dicembre, alle 17:45 (ora italiana) ci sarà il fischio d’inizio del match contro la Juventus. E l’adrenalina si fa già sentire.

Il cammino della Lazio

La Lazio è arrivata a giocarsi la finale di Supercoppa dopo aver vinto la Coppa Italia della passata stagione. Un cammino lungo e pieno di ostacoli che ha visto la formazione di Inzaghi avere la meglio sulle due milanesi e sull’Atalanta. Dall’interminabile serie di rigori contro i nerazzurri, ai gol di Milinkovic e Correa in Finale: la Lega Serie A, sul proprio canale Twitter, ha celebrato il cammino biancoceleste con un video. Tre minuti di pura passione, quella che servirà anche in terra d’Arabia per avere la meglio sulla corazzata bianconera.