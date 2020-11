Tempo di lettura: < 1 minuto

ULTRAS LAZIO -In seguito a un provvedimento di sequestro, la scorsa settimana è stato eseguito lo sgombero della sede degli «Irriducibili» della Lazio, in via Amulio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos e della Squadra mobile. Dopo lo sgombero però, gli Ultras hanno pubblicato un messaggio sui social per fare sapere che le loro iniziative non si fermeranno.

Il messaggio degli Ultras

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.