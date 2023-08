Tribuna Tevere, nessuna riqualificazione del parterre: il comunicato

Tempo di lettura: < 1 minuto

SPORT E SALUTE TRIBUNA TEVERE COMUNICATO UFFICIALE LAZIO- La società Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto ai propri tifosi che non ci sarà alcuna riqualificazione del parterre della Tribuna Tevere. Il motivo sarebbe il passo indietro di Sport e Salute, proprietaria dello Stadio Olimpico.

Il comunicato ufficiale della Lazio su Sport e Salute e la Tribuna Tevere

"Si rende noto a tutti gli abbonati che il proprietario dello stadio Olimpico, Sport e Salute, contrariamente a quanto inizialmente comunicato, non darà più seguito ai lavori programmati in Tribuna Tevere Parterre.

La Società pertanto si vede costretta a lavorare nuovamente sulla disposizione dei posti della suddetta tribuna e prega gli abbonati alla Tribuna Tevere Parterre centrale e laterale nord e sud, ad attenersi alle seguenti procedure:

⁃ Non utilizzare il segnaposto originale ricevuto al momento della sottoscrizione dell’abbonamento digitale ovvero caricato sulla Eagle Card o sulla Millenovecento Card

⁃ Non utilizzare il supporto cartaceo ricevuto al momento della sottoscrizione dell’abbonamento tradizionale per chi invece ha rinnovato l’abbonamento tradizionale

⁃ Non utilizzare altresì il segnaposto temporaneo ricevuto via mail dalla società per il momentaneo spostamento in Tevere laterale (25AS) perché non più necessario.

In sostituzione di tutto ciò la S.S. Lazio emetterà nuovi abbonamenti per i suddetti sottoscrittori (sia in formato digitale che cartaceo) cercando di rispettare lo stesso settore, fila e posto inizialmente scelto".