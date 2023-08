Si ferma Marcos Antonio, difficile vederlo in Lecce-Lazio: l'infortunio

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARCOS ANTONIO INFORTUNIO LAZIO- La Lazio perde un pezzo in vista dell'esordio della Serie A 2023/24 contro il Lecce. Come riportato da Il Messaggero, infatti, gli esami strumentali a cui si era sottoposto Marcos Antonio hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia destra. Un'occasione persa per il brasiliano che, sul mercato, avrebbe potuto sfruttare la poca concorrenza per provare a scalare le gerarchie di Mister Sarri. Un infortunio che proprio non ci voleva.

A Lecce l'allenatore toscano potrebbe avere a disposizione come regista il solo Cataldi.