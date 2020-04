Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SERIE A SCUDETTO – Il calcio ha voglia di ripartire. I segnali che arrivano dai vertici dell’Uefa e della FIGC lasciano presagire che il pallone tornerà presto a rotolare sui campi, magari già da giugno. Quel che è certo è che sarà un nuovo campionato, fatto di 12 partite prima del traguardo finale. La Lazio è ferma dal 7 marzo, giorno dell’amichevole contro la Primavera. Mister Inzaghi tiene alta la concentrazione dei suoi con allenamenti individuali personalizzati e studia nuove tattiche da proporre nel finale di stagione.

Lazio, ora lo sprint scudetto

Quel che è certo è che servirà tutta un’altra Lazio rispetto al passato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nei tre anni di gestione Simone Inzaghi, i biancocelesti hanno sempre sofferto le ultime partite di campionato. Mai più di sei successi in dodici partite, cinque negli ultimi due anni. Lo scorso anno, chiuso all’ottavo posto, ha visto la Lazio uscì sconfitta in cinque match, mentre la stagione precedente ha visto i biancocelesti perdere la Champions League all’ultimo secondo contro l’Inter. Ora serve un finale diverso, ricco di vittorie, per restare incollati alla Juventus e credere fino all’ultimo al sogno scudetto.

