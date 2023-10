Flaminio, parla l'assessore Onorato: "Ancora qualche giorno a Lotito"

Tempo di lettura: < 1 minuto

STADIO FLAMINIO ONORATO LOTITO - Con la pausa per le Nazionale che di fatto silenzia le notizie di campo, in casa Lazio è tornato a far parlare di sé il tema dello stadio. Sull'argomento Flaminio, ma non solo, è intervenuto l'assessore comunale allo Sport Alessandro Onorato. Queste le sue parole, rilasciate a Tag24 e dirette al patron Claudio Lotito.

Stadio Flaminio, Onorato parla a Lotito

“Da domenica il nostro obiettivo sarà risolvere la questione. Attendiamo ancora qualche giorno per capire se Lotito ha intenzione di fare sul serio sul Flaminio, se così non fosse il Comune di Roma troverà una soluzione con il Governo”.

Apertura sull'impianto di Pietralata

“Abbiamo anche inserito il Flaminio tra gli impianti sportivi del 2032. O la Lazio interviene o lo faremo noi. Noi non diamo scadenze a nessuno, ma è importante che la cittadinanza sappia che l’amministrazione ha dato la massima disponibilità al presidente Lotito di concedergli uno stadio così bello così come è stata data alla Roma per Pietralata".

RIMANI AGGIORNATO SULLA LAZIO CON NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE: CLICCA QUI