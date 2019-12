Tempo di lettura: < 1 minuto

SUPERCOPPA ITALIANA PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS – LAZIO – La Juve vuole la rivincita, subito. E questa volta vale un trofeo. Per Inzaghi si prospetta una squadra di titolarissimi: in porta Strakosha – da sinistra verso destra – da Radu, Acerbi e probabilmente dall’unico punto di domanda. Luiz Felipe, Patric o Bastos? A centrocampo Lazzari-Milinkovic-Leiva-Luis Alberto e Lulic formeranno il quintetto, mentre in attacco Correa potrebbe essere insidiato da Caicedo. Inamovibile Ciro Immobile.

Come arriva la Juventus

La squadra di Sarri ha ancora una partita da giocare: il grande dubbio riguarda Szczesny, ma resta prontissimo Buffon. In difesa dovrebbe rivedersi Cuadrado assieme a Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. Pjanic sarà il regista, al suo fianco Bentancur e Matuidi. Ballottaggio Bernardeschi-Higuain per una maglia in attacco. Nel caso in cui dovesse partire titolare l’ex viola, ci sarebbe Dybala a fare coppia con Ronaldo.

Juventus – Lazio

Supercoppa Italiana 2019 – Finale

King Saud University Stadium di Riyad (Arabia Saudita) – Domenica 22 dicembre, ore 17:45

Probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Maurizio Sarri.

INDISPONIBILI: Chiellini, Khedira (in dubbio Szczesny)

SQUALIFICATI:nessuno

DIFFIDATI: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Vavro

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Parolo, Lulic, Leiva, Luis Alberto

ARBITRO: Calvarese (sez. Teramo)

ASSISTENTI: Costanzo e Peretti

IV UOMO: Maresca

VAR: Mazzoleni

AVAR: Giacomelli

RIS.: Alassio