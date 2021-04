Tempo di lettura: < 1 minuto

FIGC GRAVINA SUPERLEGA – Nessuna sanzione per le italiane che avevano aderito alla Super League. Questo è quello che ha stabilito la FIGC. A riportarlo ci ha pensato Gabriele Gravina, che ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una conferenza stampa per i prossimi Europei.

Le parole di Gravina

“Non si può sanzionare un’idea. Ad oggi c’è un’idea da parte di alcuni soggetti che non si è concretizzata, poi nel momento in cui si dovessero avanzare ipotesi o progetti in contrasto con le norme statutarie ci sono gli organi di giustizia”.



