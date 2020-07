Tempo di lettura: < 1 minuto

JONY LAZIO – Tanti auguri a Jony, che oggi compie 29 anni! Lo spagnolo, arrivato quest’estate sotto lo scetticismo generale, si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere di Simone Inzaghi. L’esterno, infatti, ha collezionato 20 presenze e un assist nella stagione che vede la Lazio ancora in corsa per lo scudetto. Il suo rendimento è stato in crescendo e adesso, visto anche l’infortunio che sta tenendo fuori Lulic da diverso tempo, la fascia sinistra della squadra è sua. Di seguito gli auguri sul profilo Instagram ufficiale della società biancoceleste.

Il post della Lazio

