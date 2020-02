Tempo di lettura: < 1 minuto

IGLI TARE LAZIO – Nella serata di ieri, Igli Tare ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del programma sportivo Tiki Taka in onda su Italia 1. Queste le parole del direttore sportivo della Lazio.

Le parole di Tare sulla Lazio

Viviamo alla giornata con grande serenità. Abbiamo fissato la qualificazione in Champions League come obiettivo a inizio stagione. Se uno ha questo come obiettivo è ovvio che pensi di avere una squadra forte. Ci sono tante componenti in questo momento che vanno nel verso giusto. Il lavoro straordinario di Inzaghi e il suo staff, il clima pazzesco all’interno dello spogliatoio, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché mancano 17 partite alla fine del campionato perciò tutto può succedere. Vincere e convincere è qualcosa di importante, poi parlare di cose più grandi della Champions League è prematuro. È presto per parlare di Scudetto, i risultati dicono questo, ma sappiamo per esperienza che tutto può cambiare velocemente. Viviamo alla giornata e speriamo di andare più avanti possibile. Poi a quattro, cinque o sei giornate dalla fine se saremo ancora in lotta, sogneremo tutti quanti. La nostra è una piazza che se lo merita, si sente l’entusiasmo nelle ultime settimane. Conta tanto questa energia positiva e dobbiamo essere bravi a mantenerla”.

