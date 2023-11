Ucraina-Italia 0-0: gli Azzurri a Euro 2024, ma che fatica

Tempo di lettura: < 1 minuto

UCRAINA ITALIA QUALIFICAZIONI EURO 2024- Ucraina-Italia finisce 0-0, dopo una battaglia a Leverkusen, campo neutro a causa della guerra. Una vera sofferenza la sfida decisiva, con l'Italia poco incisiva e salvata da una decisione controversa la minuto 93 (rigore piuttosto netto per l'Ucraina ignorato da arbitro e VAR). In Germania servirà di più ma, per ora, va bene così. Le qualificazioni a Euro 2024 terminano con l'approdo alla fase finale.

Ucraina - Italia : il tabellino della partita decisiva delle Qualificazioni a Euro 2024

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Konoplya (86’ Tymchyk), Svatok (90+1’ Malinovskyi), Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko (80’ Pikhlyonok); Tsygankov (80’ Zubkov), Sudakov, Zinchenko (86’ Sikan), Mudryk; Dovbyk.

Ct. Rebrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Barella, Jorginho (71’ Cristante), Frattesi; Zaniolo (71’ Politano), Raspadori (46’ Scamacca), Chiesa (81’ Kean).

Ct. Spalletti.

NOTE

Arbitro: Manzano (SPA)

Ammoniti: Buongiorno (I), Konoplya (U)

Espulsi: nessuno