Ucraina - Italia, Spalletti: "Non ci sono favoriti"

UCRAINA ITALIA SPALLETTI - Alla vigilia del match valido per le qualificazioni di Euro 2024 Ucraina - Italia, ha parlato il CT della Nazionale italiana Luciano Saplletti in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Ucraina - Italia, le parole del ct Spalletti in conferenza stampa

Sul match e sull'avversario

"L'Ucraina ha gli stessi punti dell'Italia, non ci sono favoriti. Il ct dell'Ucraina ha preparato la gara nel miglior modo e mi aspetto una gara offensiva da parte loro, lui ha un modo di lavorare con le squadre da calcio aperto, dà qualità come allenatore.

Loro secondo me saranno un po' costretti col passare dei minuti a forzare la partita, ma a noi non cambia nulla, quando ci sarà il momento di pressare lo facciamo, quando invece non siamo in ordine si concederà, se necessario, anche un po' di campo".