Cioffi: "Sconfitta amara. Tante cose a favore della Lazio"

UDINESE LAZIO CIOFFI INTERVISTA - Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha commentato la partita la Lazio ai microfoni di Dazn.

Udinese - Lazio, le parole di Cioffi a fine partita

“Faccio i complimenti ai ragazzi, è una sconfitta che ci lascia tanto amaro in bocca per le occasioni che abbiamo dato alla Lazio. Ora si riparte. Il primo gol è un errore individuale, se fai giocare ragazzi giovani con potenziale possono concedere qualcosa. Nel 2-1 ci sono state tante cose a favore della Lazio, è stato il loro primo tiro in porta del secondo tempo. Noi siamo comunque rimasti in partita, avevamo una situazione di controllo. Non ho percepito il gol della Lazio”.

“Ho cambiato Masina non per scelta tattica, stava facendo bene. Veniva da due mesi e mezzo di stop. Ci siamo un po’ spenti, c’è mancato entusiasmo e verticalità, in cui siamo forse la prima squadra in Italia. Abbiamo perso le nostre caratteristiche migliori. Samardzic fuori? non riguarda il mercato ma una scelta mia".