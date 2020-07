Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SASSUOLO SERIE A – La Lazio si è fermata. Sono tre le sconfitte nelle ultime tre partite: Milan, Lecce e Sassuolo. In queste occasioni i biancocelesti non sono riusciti a racimolare nemmeno un punto. Questa serie negativa accadde per l’ultima volta nel 2018, quando la squadra di Inzaghi incontrò Milan, Genoa e Napoli e non riuscì a conquistare alcun punto.

Blackout della Lazio

Quel che è certo è che la Lazio vista in questa seconda parte di stagione è totalmente diversa da quella che tanto aveva infiammato i tifosi e non. Come riporta il Corriere dello sport, i biancocelesti stanno vivendo un periodo difficile. Alla squadra manca la qualità di gioco, la condiziona atletica e mentale, che porta a non fare punti. Le tre battute d’arresto iniziano a preoccupare l’ambiente biancoceleste per alcune similitudini con la stagione 2017/2018. In quella stagione la Lazio partì bene per poi finire con la mancata qualificazione in Champions League. Per far sì che questo non riaccada, Inzaghi ricompattare la squadra e far sì che vengano raccolti almeno 4 punti che servono per garantirsi la partecipazione alla prossima edizione del torneo europeo.

