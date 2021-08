Vertice Sarri-Lotito: incontro dopo il ritiro in Germania

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO – Prosegue il secondo ritiro pre campionato della Lazio a Marienfeld. Nella giornata di oggi gli uomini di Maurizio Sarri affronteranno in amichevole il Twente, squadra olandese. Altro test, altra corsa per i biancocelesti che scenderanno nuovamente in campo direttamente il 21 agosto ad Empoli per la prima di Serie A. Gli allenamenti riprenderanno poi martedì, ma ci sono ancora alcune cose da chiarire in merito al mercato e alla rosa piena di esuberi.

Vertice Sarri-Lotito

Secondo quanto riportano le pagine del Corriere dello Sport, una volta rientrati a Roma, Sarri e Lotito si incontreranno per parlare e fare il punto della preparazione e per definire le prossime mosse. Se il tecnico rientrerà direttamente a Castelfranco di Sopra i due si parleranno al telefono. L’argomento principale è sicuramente quello riguardante le prossime mosse di mercato. L’indice di liquidità blocca l’ufficialità dei giocatori già aggregati: Felipe Anderson, Kamenovic, Luka Romero, Hysaj e il rinnovo di Radu. Cedere gli esuberi è fondamentale per assicurarsi l’utilizzo dei sopracitati in campionato. Infine il Presidente e il Mister parleranno di come riuscire ad arrivare a Kostic e Basic, sempre tramite cessioni o di Correa o dei “bocciati” che potrebbero incrementare le casse.