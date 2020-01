Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO HALIMA HAIDER – La Lazio si prende derby e coppa. Nella finale della sesta edizione del Memorial ‘Halima Haider’, i biancocelesti superano ancora una volta la Roma nella stracittadina laureandosi campioni per il secondo anno consecutivo. La squadra di Simone Gonini, in particolare, è scesa in campo questa mattina al Campo Candiani di Roma nell’ultimo atto della competizione. La Lazio mette al sicuro l’incontro in avvio di gara: all’11’ è Ceccarelli a portare in vantaggio la compagine biancoceleste. Quattro giri d’orologio e la selezione laziale raddoppia con Marinaj, rete che consente alla formazione guidata da Simone Gonini di arrivare al riposo avanti di due reti. I biancocelesti gestiscono al meglio il margine di vantaggio centrando la ventiseiesima vittoria consecutiva stagionale.

Di seguito il tabellino della sfida e le dichiarazioni dei protagonisti:

VI Memorial ‘Halima Haider’ | Finale

ROMA-LAZIO 0-2

Marcatori: 11’ Ceccarelli (L), Marinaj (L)

ROMA: Bartolocci, Carpineti, Feola, Mirra, Ragone (65’ Ceccarelli), Granata (36’ Fravola), Guglielmelli, Schietroma (58’ Gioffredi), Bauco, Nardozi, Guerrieri.

A disp.: De Franceschi, Guidi, Gentile, Ferracci, Russo.

All.: Rubinacci

LAZIO: Renzetti, Ferrari, Ercoli, Silvestri, Losi, Barone, Ceccarelli, Marinaj, Serra, Gelli (56’ Paparelli), Cavallari.

A disp.: Caruso, Bordoni, Stano, Visconti, Bigotti, Marini, Di Florio, Carbone.

All.: Gonini

Al termine dell’incontro, il responsabile del Settore Giovanile biancoceleste, Mauro Bianchessi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale biancoceleste sslazio.it:

“Oggi sono molto soddisfatto. In primis perché la squadra ha vinto l’ennesimo derby, oltretutto in una finale disputatasi nella Capitale; vogliamo dedicare questo successo nella stracittadina ai nostri tifosi. Inoltre, abbiamo vinto per il secondo anno di fila il Memorial ‘Halima Haider’, pochi ci credevano alla vigilia e vogliamo dedicare questo trofeo al nostro Presidente Claudio Lotito che è sempre presente con noi. Infine, quella di oggi è stata la ventiseiesima vittoria consecutiva ottenuta da questa squadra che sta compiendo cose eccezionali. Voglio fare i complimenti al tecnico Simone Gonini, allo staff ed a questi meravigliosi ragazzi. Oggi è giusto festeggiare, ma da domani torneremo con i piedi per terra per riprendere a lavorare pensando ai prossimi obiettivi da raggiungere”.

Anche il tecnico biancoceleste Simone Gonini ha commentato la vittoria della Lazio nel derby ai microfoni del portale ufficiale biancoceleste:

“La squadra ha offerto una grande prestazione contro una formazione importante. I ragazzi hanno meritato di vincere questa finale, ora avremo a disposizione qualche giorno di riposo prima di rituffarci nei due campionati che ci vedono protagonisti”.

Infine, il calciatore e capitano della Lazio Under 14, Michele Ercoli, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale biancoceleste:

“Il gruppo ha portato a termine una grandissima prova. Il torneo è stato affrontato nel miglior modo possibile dalla squadra, siamo riusciti a portare a casa meritatamente un’altra stracittadina”.