Vieri: “Il periodo alla Lazio è stato incredibile, eravamo i più forti”

Tempo di lettura: 2 minuti

VIERI LAZIO RICORDI - Christian Vieri ha giocato nella stagione 1998/1999 indossando la maglia della Lazio. Nonostante la sua permanenza di un solo anno, Vieri ha avuto un grande impatto in una squadra costellata da grandi campioni. L’attaccante ha raccontato alla Bobo TV la sua esperienza nella capitale, dallo scudetto perso, fino a qualche aneddoto con i compagni a alla vittoria dell’ultima Coppa delle Coppe. Ecco, qui di seguito, i suoi ricordi.

Bobo Vieri parla del suo anno con la maglia della Lazio: i ricordi

"Eravamo una squadra super. Abbiamo perso uno Scudetto non so come. Eravamo nettamente i più forti di tutti, e quell’anno mi feci anche male al ginocchio e non giocai nei primi tre mesi. Noi perdemmo il campionato all’ultima giornata, poi vincemmo l’ultima Coppa delle Coppe a Birmingham. Un anno incredibile, tutto bello nella città più bella del mondo. Quell’anno, da quando rientrai, la Lazio faceva delle partite incredibili.

Lo spogliatoio raccontato da Vieri

"Boksic è il mio idolo, una simpatia unica. Ero sempre in giro con Pancaro, Okon, Almeyda, Conceicao, Stankovic, Mancini. Gli dicevo: ‘Hai fatto far gol a tutti, solo con me non ci riesci?’. Lui rideva, mi ha dato una palla in un anno. Poi c’era Salas… Eravamo un grande gruppo, grandi risate. Poi c’era il grande Eriksson che era sempre molto pacato. Fine primo tempo di una partita, entrò negli spogliatoi arrabbiato. Ma lui non si arrabbiava mai. Sbatté i pugni sul tavolo e esclamò: "Cavoli, ragazzi". Io scoppiai a ridere. Era di una carineria incredibile, una grande persona. Quell’anno perdemmo lo Scudetto all’ultima giornata, ma lo avevamo già perso alla giornata prima con il pareggio a Firenze. Poi ci fu la gioia incredibile della coppa, i tifosi della Lazio mi scrivono ancora dopo 20 anni".