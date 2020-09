Tempo di lettura: < 1 minuto

VITERBESE LAZIO ROSSI TOUNKARA – La Viterbese si tinge ancor di più di biancoceleste. La compagine laziale, militante in Serie C, ha acquistato in questa sessione di mercato Alessandro Rossi. L’attaccante, classe 1997, guiderà il reparto offensivo dei gialloblu, in coppia con un altro ex giocatore aquilotto come Mamadou Tounkara. Dopo l’esperienza in Serie B alla Juve Stabia (22 presenze, 1 gol), Rossi proverà a rilanciarsi alla Viterbese, dove si è trasferito in prestito. Qui ha ritrovato il senegalese Tounkara, protagonista già lo scorso anno in C con i laziali con 9 gol. Il presidente della Viterbese, Marco Arturo Romano, ha parlato della coppia biancoceleste in un’intervista rilasciata ai microfoni di TuttoC.com.

Calciomercato Lazio, il presidente della Viterbese su Rossi e Tounkara

“Rossi e Tounkara formeranno una coppia di qualità. Mi diceva Tare che ho la coppia d’attacco che lui aveva pensato per la Lazio. Ricordiamo che è una coppia giovane, davanti non dimentichiamo che abbiamo anche Menghi e Calì”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.