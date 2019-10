SERIE A WHO SCORED – Continua a soffrire la Lazio lontano dallo stadio Olimpico. La squadra di Inzaghi non è andata oltre il 2 a 2 al Dall’Ara contro il Bologna. La prestazione dei biancocelesti, convincenti in attacco ma troppo superficiali in difesa, ha fruttato l’ennesimo stop stagionale. Ed ora i primi posti rischiano di allontanarsi. Il weekend non è di quelli da ricordare, come testimonia anche la consueta Top11 stilata da WhoScored. Solo un giocatore della Lazio è presente nella formazione, ovvero Ciro Immobile.

La Top11 del weekend

Questa la formazione stilata.

TOP 11 WHO SCORED: Gabriel; Di Lorenzo, Milenkovic, Kumbulla, Krejci; Faraoni, Gomez, Pulgar, Gosens; Immobile, Ronaldo.