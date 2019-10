BOLOGNA LAZIO FORMAZIONI CRONACA – Dopo la vittoria in rimonta di giovedì contro il Rennes in Europa League, per la Lazio è tempo di tornare in campo. Alle 15.00, allo stadio Dall’Ara di Bologna c’è una gara da vincere per conquistare i tre punti e dare continuità agli ultimi successi in campionato. Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca del match.

Bologna Lazio Le formazioni ufficiali BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

A disposizione: Da Costa, Sarr, Denswil, Corbo, Mbaye, Paz, Schouten, Dzemaili, Skov Olsen, Santander, Destro.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disposizione: Proto, Bastos, Patric, Vavro, Lazzari, Lukaku, Jony, Cataldi, A. Anderson, Parolo, Berisha, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi La sestina arbitrale ARBITRO: Orsato (sez. Schio)

ASSISTENTI: Fiorito e Vecchi

IV UOMO: Volpi

VAR: Piccinini

AVAR: Manganelli I marcatori di Bologna Lazio 40′ – Gol della Lazio – Partita pazza al Dall’Ara! Ciro Immobile riprende il Bologna per la seconda volta in un tempo. Luis Alberto gli serve una palla al bacio in area, l’attaccante controlla e con un tiro sporco supera Skorupski, infilando il gol del pari. 2-2! 31′ – Bologna nuovamente in vantaggio – La difesa della Lazio è ferma sulle gambe e viene colpita dal dinamismo ospite. Svanberg prova il tiro a giro, il palo salva Strakosha. Sulla respinta il più lesto è Palacio che si avventa sulla sfera e la ribadisce in rete. 2-1! 24′ – Pareggio della Lazio – I biancocelesti pareggiano immediatamente con Ciro Immobile. Azione sulla sinistra di Radu, che serve il capitano, lesto a verticalizzare per il bomber. Il numero 17, in area, controlla e calcia di destro, battendo un incerto Skorupski sul suo palo! 1-1! 21′ – Gol del Bologna – La squadra di casa sblocca il risultato con Krejci. Azione personale di Orsolini sulla destra, che salta Lulic e poi crossa in area per il terzino ceco. Luiz Felipe si perde la marcatura, e il giocatore di testa insacca. 1-0! Gli ammoniti di Bologna Lazio 27′ – Ammonito Krejci (Bologna) 20′ – Ammonito Luiz Felipe (Lazio) Le sostituzioni – La cronaca del match 46′ – Si riparte senza cambi PRIMO TEMPO 45′ – Niente recupero, squadre a riposo 40′ – Gol della Lazio! Immobile pareggia nuovamente i conti, 2-2! 39′ – Strakosha evita il tris, miracolo su Sansone! 37′ Punizione di Milinkovic sulla barriera! Poi cross di Marusic, ma né Immobile né Acerbi trovano la deviazione a centimetri dalla porta 36′ – Bani ferma Correa con un fallo, calcio di punizione dal limite per la Lazio 31′ – Nuovo vantaggio del Bologna, a segno Palacio. 2-1! 27′ – Ammonito Krejci per fallo a centrocampo su Marusic 24′ – Pareggio immediato della Lazio: a segno Ciro Immobile, 1-1! 21′ – Gol del Bologna: Krejci sblocca la partita, 1-0! 20′ – Ammonito Luiz Felipe: il brasiliano entra in ritardo su Palacio, giallo giusto 17′ – Occasione Lazio: Immobile gioca di sponda per Milinkovic. Il tiro al volo del serbo, dal limite, si perde sul fondo 16′ – Fallo in attacco di Acerbi, riparte il Bologna 15′ – Luis Alberto! Lo spagnolo ci prova direttamente dalla bandierina, Skorupski alza la palla nuovamente in angolo! 13′ – Fallo di Bani su Immobile, la Lazio rialza il baricentro dopo alcuni minuti di pressione del Bologna 7′ – Prima occasione del match per il Bologna: tiro insidioso di Palacio, Strakosha para in due tempi 3′ – Buona azione della Lazio, ma la sponda di testa di Milinkovic trova la presa alta di Skorupski 1′ – Si parte al Dall’Ara. Lo stadio è gremito, circa 2000 i tifosi della Lazio presenti. La curva di casa accoglie i giocatori in campo con una splendida coreografia dedicata alla ricorrenza dei 110 anni di storia del club. Prima del fischio d’inizio, un minuto di silenzio per ricordare Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo venuto a mancare in settimana. Dettagli Data Ora League Stagione 6 Ottobre 2019 15:00 15:00 Serie A 2019-2020 Stadio Dall'Ara Via dello Sport, 10, 40134 Bologna BO, Italia