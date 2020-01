Tempo di lettura: < 1 minuto

WILSON LUIZ FELIPE LAZIO – La stagione di Luiz Felipe si sta caratterizzando come un continuo saliscendi tra prestazioni di livello ed errori decisivi. Il gol subito dalla Lazio a Napoli è stato facilitato da una sua sbavatura in marcatura, così come era successo a Brescia (gol di Balotelli) e con la Juventus (in rete andò Cristiano Ronaldo). Pino Wilson, capitano del primo scudetto biancoceleste, ha analizzato il rendimento del brasiliano in un’intervista riportata oggi dal Corriere dello Sport.

Wilson su Luiz Felipe

“Insigne è riuscito a realizzare un grande gol. Luiz Felipe è colpevole, ma il resto della difesa non gli ha dato una mano. Ha sbagliato nel leggere la corsa dell’avversario, il 22enne sembra abbia avuto una piccola involuzione. Lo sto vedendo commettere gli stessi errori delle ultime due stagioni. La crescita è rallentata, ed è un peccato. Stimo molto Luiz Felipe, ma certi cali di concentrazioni non può permetterseli. Deve migliorare da subito”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.