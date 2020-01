Tempo di lettura: < 1 minuto

CORREA LUIS ALBERTO ROMA LAZIO – Domenica 26 gennaio, alle 18:00, la Lazio sarà impegnata nel derby di campionato contro la Roma. La partita, terzo impegno di una settimana che ha visto i biancocelesti giocare già con Sampdoria e Napoli, richiederà uno sforzo fisico non indifferente ai ragazzi di Simone Inzaghi, soprattutto dopo il dispendio di energie del San Paolo.

Correa e Luis Alberto in dubbio

A Formello si lavora, senza alibi. Il tecnico piacentino gestisce i carichi di lavoro, per avere tutti a disposizione nel derby. A preoccupare, però, sono le condizioni di Correa e Luis Alberto. Come riporta il Corriere dello Sport, l’argentino ieri ha svolto solo il riscaldamento. Ha lasciato il Fersini con una smorfia sofferente, la paura è che ancora non abbia smaltito l’affaticamento al polpaccio. Il Tucu sta seguendo una tabella riabilitativa, così come Luis Alberto, sul quale filtra più ottimismo per un completo recupero. L’allenamento di oggi, previsto nel pomeriggio, sarà fondamentale per testare le condizioni di entrambi.

