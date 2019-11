Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ZACCHERONI – Meno di una stagione sulla panchina della Lazio per Alberto Zaccheroni nell’annata 2001/2002 quando subentrò dopo poche giornate a Dino Zoff. L’ex allenatore biancoceleste ha parlato a passionedelcalcio.it del suo passato e quindi anche di Lazio. Ecco le sue parole.

Corsa Champions

“Viste le problematiche delle avversarie, i biancocelesti possono essere nell’anno buono per qualificarsi in Champions League. La dirigenza non stravolge mai l’organico e questo è un vantaggio.

I campioni allenati

“Nell’elenco metto Paolo Maldini, che ha la lucidità per essere anche un grande dirigente. Poi Shevchenko, un cecchino infallibile. Weah, Amoroso, Bierhoff, Nesta, Mihajlovic, Fabio Cannavaro e Alessandro Del Piero. Adriano era devastante poi purtroppo si è smarrito. Comunque sono fondamentali anche i gregari”.