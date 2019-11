Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MERCATO KUMBULLA – E’ sempre tempo di calciomercato. Mentre si avvicina la sessione invernale, il ds Tare è già proiettato verso il futuro e nei radar biancocelesti è finito il difensore albanese dell’Hellas Verona Marash Kumbulla, come riporta il Corriere dello Sport. All’esordio nel campionato italiano il centrale albanese ha stupito i grandi club che ora vogliono portarlo alla corte dei propri allenatori.

Il Verona gongola

Un ottimo inizio quello del classe 2000 sotto la gestione di Juric e il valore è subito arrivato intorno ai 15 milioni. Un investimento che la Lazio vuole portare a termine per iniziare a disegnare il reparto arretrato del futuro. Un ragazzo di 19 anni, alto 185 cm, al momento in fase di recupero per un infortunio, che in questo campionato oltre ad aver dimostrato una grande crescita sugli aspetti prettamente difensivi si è tolto anche la soddisfazione di trovare la prima rete in Serie A.