ZANIOLO ROMA LAZIO – Continua il botta e risposta tra i tifosi della Lazio e Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma ha condiviso sui propri social alcune stories, nelle quali ha mandato dei messaggi ai supporters biancocelesti, come “Inferiori, sempre forza Roma“. Parole probabilmente condizionate dai cori riservategli da inizio stagione dai tifosi laziali. E a una settimana da Roma-Lazio, in città si può dire che si è già entrati in pieno clima derby.

Zaniolo, post anche della madre

Oltre a Zaniolo, anche la madre Francesca ha deciso di proseguire nella “battaglia” social attaccando i tifosi biancocelesti. “Il karma restituisce tutto a tutti”, la storia pubblicata su Instagram.