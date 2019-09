ROMA ZANIOLO INTERVISTA MAMMA – La mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, parlando degli obiettivi del figlio, dell’attaccamento alla Roma e dei cori ricevuti dai tifosi laziali in occasione del derby dell’Olimpico di domenica scorsa.

Le parole della mamma di Zaniolo sui cori dei laziali

“Ci siamo fatti quattro risate in famiglia. Ero con mio marito Igor in tribuna. E anche dopo, con Nicolò, abbiamo scherzato: ‘Hai visto cosa pensano i laziali della mamma?’. Queste cose per fortuna non ci toccano, mi è dispiaciuto solo per l’altra figlia, Benedetta, che è un’adolescente e può rimanerci male. Ma l’ha capito anche lei che non è niente di grave”.