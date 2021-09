Caso Sarri, la Lazio ha presentato il ricorso: gli scenari possibili

- Advertisement -

LAZIO SARRI SQUALIFICA RICORSO – Dopo lo sfogo di Maurizio Sarri nella conferenza stampa che ha preceduto il match della Turk Telecom Arena, la Lazio si è mossa concretamente. La squalifica di due giornate comminata al tecnico biancoceleste per le presunte espressioni blasfeme pronunciate nel concitato finale di Milan-Lazio saranno oggetto di revisione da parte del Giudice Sportivo. Il club biancoceleste ha infatti inoltrato ricorso presso la giustizia sportiva per contestare la sentenza

Il ricorso della Lazio contro la squalifica di Sarri

La Lazio punta ad ottenere uno sconto per il suo tesserato. La sola possibilità concreta è quella di ottenere un turno di sconto e rivedere Sarri in panchina già nella trasferta infrasettimanale con il Torino. Il mister ha smentito di aver bestemmiato e ha tre testimoni, tra staff e dirigenti, che hanno ascoltato il suo sfogo. Le accuse di blasfemia sono state riportate solo dal referto arbitrale. Ma non dagli ispettori federali. Il club capitolino vorrebbe far leva sul fatto che non sia stato preso in considerazione l’atteggiamento provocatorio di Alexis Saelemaekers, che ha in qualche modo causato direttamente la reazione dell’allenarore toscano. Se Sarri vorrà rivolgersi alla giustizia ordinaria, dovrà richiedere una clausola alla deroga compromissoria. Il ricorso verrà discusso tra lunedì e martedì. Certamente Sarri non siederò in panchina contero il Cagliari domenica pomeriggio, ma la Lazio spera di riaverlo già per la gara successiva.