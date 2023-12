Angelozzi: "Portare tremila persone all'Olimpico è una bella cosa"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ANGELOZZI LAZIO FROSINONE PRE PARTITA - Nel pre partita di Lazio - Frosinone, match valido per la diciottesima giornata di Serie A, ha analizzato la partita anche Guido Angelozzi, il ds dei ciociari.

Le parole di Angelozzi a Sky prima di Lazio - Frosinone

Queste le dichiarazioni di Guido Angelozzi a Sky Sport a pochi attimi dall'inizio di Lazio - Frosinone: "Oggi è una soddisfazione per noi come società e per la città di Frosinone. Portare tremila persone all'Olimpico è una bella cosa, speriamo di dare una grande gioia ai nostri tifosi".