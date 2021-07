Figc, si va verso la riforma dei campionati: Gravina è favorevole

- Advertisement -

GRAVINA FIGC SERIE A – Il calcio italiano si prepara a cambiare in maniera definitiva. Secondo il Corriere dello Sport il presidente della Figc Gabriele Gravina avrebbe già incontrato le componenti per iniziare a impostare un certo tipo di lavoro. Lo stesso presidente federale ha parlato di un processo indispensabile e irreversibile per le sorti del calcio italiano.

La riforma dei campionati

Tutti i club, dalla Serie A ai dilettanti avrebbero condiviso la stessa linea di pensiero. La nuova riforma dovrebbe seguire due direttrici: un controllo più rigido sulla gestione del club e rivoluzione del format dei campionato. Si valuta l’ipotesi di passare a 18 squadre in Serie A inserendo i playoff e playout e la possibilità di sdoppiare la Serie B creando la B1 e la B2. Le prime ipotesi sono state presentate, entro novembre si dovrebbe fissare un’assemblea straordinaria per modificare le prime norme e per procedere verso la rivoluzione del sistema.