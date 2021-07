Social, Leiva sceglie Alberobello per gli ultimi giorni di relax (FOTO)

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

SOCIAL LEIVA VACANZE – Tra poco meno di una settimana la Lazio si riunirà per partire alla volta di Auronzo di Cadore. Così i giocatori, non impegnati a Euro 2020 o in Copa America, si godono gli ultimi giorni di vacanza. Lucas Leiva ad esempio, come testimoniato da una storia pubblicata sul personale profilo Instagram, ha scelto la Puglia e Alberobello prima di tuffarsi nella stagione 2021/22.

La storia di Lucas Leiva