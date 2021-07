NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 5 luglio in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Lunedì 5 luglio. Mentre la Nazionale di Mancini vive la vigilia della semifinale contro la Spagna, una triste notizie ha raggiunto l’intero paese. All’età di 78 anni si è infatti spenta Raffaella Carrà. Dalle parole di Marco Parolo all’approfondimento sulla sfida tra Emerson e Apzipilicueta, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Mondo Lazio

In attesa delle prime parole di Maurizio Sarri, che potrete leggere questa sera su Lazionews.eu, in casa Lazio continua a tener banco naturalmente il tema calciomercato. Se infatti sul fronte entrate restano forti le candidature di Felipe Anderson e Basic, per quanto concerne le uscite i nomi attenzionati sono quelli di Correa e Fares. Chi invece ha già lasciato la capitale biancoceleste ma potrebbe comunque restare in Serie A è Marco Parolo, entrato nelle mire del Cagliari.

I fatti di oggi

Esulando dal mondo Lazio, oggi è giornata d’attesa e tensione per tutta l’Italia pedatoria. Domani infatti la Nazionale scenderà in campo per sfidare la Spagna nella semifinale di Euro 2020. A presentare il match sono stati, come da consuetudine, i due ct, Mancini e Luis Enrique, accompagnati da altrettanti giocatori, nel caso Bonucci e Pau Torres. Hanno fornito poi dichiarazioni in merito alla partita Maccarone, che ha difeso Ciro Immobile, Luis Alberto, intento a fare un pronostico sull’incontro, e l’attaccante spagnolo Gerard Moreno.