Serie A, Juventus - Napoli 1-0: Gatti regala il primato momentaneo

JUVENTUS NAPOLI SERIE A 2023 2024 - La Juventus batte 1-0 il Napoli all'Allianz Stadium e torna in testa alla classifica di Serie A, in attesa dell'Inter. La decide un gol ad inizio ripresa di Federico Gatti, che va a segno per la seconda partita consecutiva in campionato. Arriva l'ennesima vittoria di misura per Massimiliano Allegri, che costringe gli azzurri di Mazzarri ad incassare il terzo ko di fila tra tutte le competizioni.

Serie A, il tabellino di Juventus - Napoli 1-0

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (46' st Rugani), McKennie (46' st Iling Junior), Locatelli, Rabiot, Kostic (37' st A. Sandro); Chiesa (37' st Kean), Vlahovic (25' st Milik). Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Nonge, Miretti, Nicolussi Caviglia, Yildiz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, Natan (26' st Zanoli); Anguissa, Lobotka (40' st Cajuste), Zielinski (19' st Elmas); Politano (26' st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (40' st Simeone). Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Demme, Zerbin, Lindstrom, Gaetano.

Arbitro: Orsato di Schio

Marcatori: 5' st Gatti (J).

Note: Ammoniti: Bremer, Locatelli (J); Kvaratskhelia, J. Jesus, Ostigard, Osimhen (N). Recupero: 1' pt, 5' st.