Coppa Italia, parte la vendita dei biglietti di Lazio - Genoa

LAZIO GENOA COPPA ITALIA BIGLIETTI - La Lazio ha pubblicato sul proprio sito un comunicato ufficiale con le modalità di vendita, i prezzi e le info dei biglietti per il match contro il Genoa di Coppa Italia. La partita, in programma martedì 5 dicembre ore 21 all'Olimpico.

Coppa Italia, il comunicato sui biglietti di Lazio - Genoa

"La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di oggi mercoledì 29 novembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Coppa Italia Frecciarossa Lazio-Genoa, in programma martedì 5 dicembre alle ore 21:00. Si ricorda a tutti gli abbonati che questa gara di Coppa Italia Frecciarossa è compresa nell’ abbonamento del campionato acquistato".

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket;

Punti vendita Vivaticket.

"TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D’INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA".