Calciomercato Lazio, Luis Alberto e l'Atletico Madrid: il retroscena

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO ATLETICO MADRID RETROSCENA - L'Atletico Madrid sarebbe stato molto vicino ad accaparrarsi le prestazioni di Luis Alberto in passato. Ecco di seguito il retroscena di calciomercato riguardante il fantasista della Lazio.

Luis Alberto vicino all'Atletico Madrid, il retroscena

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, l'Atletico Madrid aveva tentato l'acquisto di Luis Alberto nel dicembre del 2022. In quel periodo si parlava della forte insistenza del Cadice, ma secondo il quotidiano spagnolo gli agenti della You First si sarebbero incontrati in segreto con i Colchoneros per raggiungere un'eventuale intesa.

A bloccare ogni possibile proseguo della trattativa è stato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che non ha voluto in nessun modo lasciare partire il suo talento. Oggi, fresco di rinnovo, il numero 10 biancoceleste è il punto di riferimento della squadra e la chiave del gioco di Sarri.