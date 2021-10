Il Fenerbahçe punta Muriqi: la richiesta della Lazio

- Advertisement -

MURIQI LAZIO RASSEGNA STAMA – In casa biancoceleste si torna a parlare di calciomercato. Il prossimo giocatore a poter lasciare la capitale potrebbe essere Vedat Muriqi, che in un anno e mezzo di Lazio non è ancora riuscito ad affermarsi. Un possibile soluzione per l’attaccante del Kosovo potrebbe essere il ritorno al Fenerbahçe.

Le cifre della possibile operazione

Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa non è affatto semplice. Avendo speso 20 milioni per il cartellino del giocatore nell’estate di due anni fa, la Lazio vorrà cercare di valorizzare in tutti i modi l’investimento fatto. Il club turco riabbraccerebbe molto volentieri il suo ex centravanti negoziando un prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Una proposta che Lotito difficilmente accetterà.

