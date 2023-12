Felipe Anderson: "C'è rammarico, abbiamo creato tanto"

Tempo di lettura: 2 minuti

FELIPE ANDERSON POST PARTITA ATLETICO MADRID LAZIO - Nel post partita di Lazio - Atletico Madrid anche Felipe Anderson ha detto la sua sull'ultima sfida del girone di Champions League.

Atletico Madrid - Lazio, le parole di Felipe Anderson nel post partita

Felipe Anderson ha commentato così ai microfoni ufficiali biancocelesti il ko contro l'Atletico Madrid: "Questa serata ci lascia un po' di rammarico, abbiamo creato tanto e ci dispiace aver preso i gol all'inizio dei due tempi. Loro si chiudono velocemente e non ti lasciano ripartire, per questo quelle reti hanno influenzato il match".

Sul suo stato di forma

"C'è da lavorare tanto, ma dobbiamo crederci e giocarci le nostre carte. Ultimamente mi sento molto bene, mi sento forte e pronto per tornare in forma, come molti si aspettano. La squadra si fida tanto di me, io sto dando tutto e provando a lavorare più forte. Ogni singolo è importante per la rosa e se stiamo bene facciamo la differenza".

Sull'avversaria agli ottavi

"Non ce n'è una che spero, la Champions League presenta tutte squadre difficile da affrontare, penso che comunque vada sarà una partita spettacolare. Siamo pronti per lavorare con umiltà e provare ad andare avanti".

Le parole di Felipe Anderson in Mixed Zone

Felipe Anderson commenta così il risultato negativo nel punteggio in Mixed Zone: "Sicuramente si poteva fare di più. Soprattutto vedendo il gol preso all'inizio e anche quello nella ripresa, le chance che abbiamo creato, meritavamo qualcosa in più. Volevamo provarci ad arrivare al primo posto, c’era la possibilità, ci dispiace per il risultato".

Su come ripartire al meglio

"Ma ora non possiamo abbassare la testa. Siamo in un momento in cui anche se non arrivano i risultati che vogliamo, il bel gioco, siamo comunque in crescita, siamo uniti, abbiamo la stessa mentalità di risalire in classifica. Dobbiamo prendere questa forza che ci dà il gruppo e provare a vincere".

Sulla mancanza di cattiveria

"No, secondo me no. Siamo una delle squadre che corre di più in campionato, noi siamo ordinati, proviamo a giocare con la palla. Dobbiamo essere più precisi col pallone, anche oggi abbiamo creato delle opportunità, ho avuto la chance di fare un tiro che doveva essere più forte, angolato. Sono dettagli davanti alla porta che se concretizziamo meglio, anche il resto cambierà".

Su Simone Inzaghi

"A Inzaghi voglio bene e lui lo sa, è un avversario difficile da affrontare. Noi saremo in casa, davanti al nostro popolo. Dobbiamo cercare di essere uniti e risalire in classifica. Ci tocca una grande squadra che è in grande forma in campionato, sarà una gara difficile, possiamo farcela".

Su cosa sta mancando in attacco

"Se vinciamo o perdiamo, lo facciamo sempre da squadra. Noi singoli stiamo lavorando ogni giorno per migliorare. Tutti sono giocatori che lavorano tanto e che sono dispiaciuti per il momento, soprattutto noi davanti, vogliamo tornare a far gol perché la squadra vinca di nuovo. Manca fare meglio negli ultimi 15-20 metri in cui creiamo tanto e abbiamo le opportunità di chiudere le partite. Dobbiamo essere più cattivi lì, poi tutto andrà bene".