Agostinelli: "Mourinho ha fatto più battute di Sarri"

AGOSTINELLI INTERVISTA LAZIO ROMA- L'allenatore Andrea Agostinelli ha concesso un'intervista a TVPlay. Ha parlato del Derby della Capitale, in programma domenica 12 novembre alle 18.00 allo Stadio Olimpico e, ovviamente, di Lazio e Roma. Ecco le sue parole a pochi giorni da Lazio Roma.

Le parole di Agostonelli nell' intervista sul derby Lazio - Roma

“Nella settimana pre-derby è concesso dire qualcosa e anche dall’altra parte si è sentito in passato dove se non mi sbaglio qualche battibecco c’è già stato e ho sentito più battute di Mourinho verso Sarri che viceversa. Io che faccio l’allenatore quando si parla di Mourinho mi alzo e faccio una standing ovation per la sua carriera. Non si può però non dire che negli ultimi anni ha avuto più delusioni che soddisfazioni ed è sbagliato non poterlo criticare”.