Bianchessi a tutto tondo: “Green Pass dall’U15 in poi per poter giocare”

BIANCHESSI LAZIO GREEN PASS – La nuova stagione è ai nastri di partenza anche per il calcio femminile. A parlare degli obiettivi della Lazio Women e del futuro dell’intero movimento ci ha pensato Mauro Bianchessi. Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale, l’attuale responsabile del settore femminile e giovanile si è soffermato anche sull’introduzione del Green Pass nel mondo del calcio.

Bianchessi sul Green Pass

“Abbiamo chiesto il parere alla Federazione sul comunicato 42a: tutti i tesserati, dall’U15 in su, dovranno avere il Green Pass per poter giocare le partite. Chi non lo ha non potrà disputare i match. Noi abbiamo delle procedure molto rigide all’interno del nostro Training Center e speriamo che tutto questo possa finire al più presto”.