Di Livio: "Immobile doveva battersi per andare in Arabia"

DI LIVIO IMMOBILE LAZIO - "La Lazio non ha una rosa così ampia" e "Immobile ha fatto un grandissimo errore". Non usa mezzi termini Angelo Di Livio. Intervistato da TvPlay, l'ex centrocampista azzurro ha analizzato il momento in casa biancoceleste.

Lazio e Immobile: parla Di Livio

"Sarri sta facendo miracoli. La Lazio non ha una rosa così ampia e tanta qualità per affrontare diverse competizioni. Ci sono tanti calciatori che non possono andare oltre al livello tenuto lo scorso anno. È difficile che si possano ripetere. Oggi Zaccagni e altri sono al di sotto del proprio rendimento.

La sfida al Celtic

"Ha vinto sporco ma deve tenersi stretto questo successo, quattro punti in due partite di Champions è tanta roba".

Su Immobile

"Immobile ha fatto un grandissimo errore, doveva capire quello che aveva dato nella Lazio e quello che non poteva dare più. Io se fossi stato in lui mi sarei battuto per andare in Arabia Saudita".