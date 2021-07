Foschi e l’aneddoto su Sarri: “Ai tempi di Empoli mi ammazzava”

- Advertisement -

LAZIO INTERVISTA FOSCHI – Fiuto per gli affari, grande conoscenza del mondo del calcio e abilità in un mestiere tanto centrale quanto difficile. Rino Foschi è a tutti gli effetti uno dei migliori dirigenti in ambito pedatorio italiano. Intervistato sulle colonne di Tuttosport, l’ex – tra le altre – di Cesena e Palermo, ha raccontato anche un aneddoto su Maurizio Sarri.

L’aneddoto di Foschi

“Con Sarri ci siamo conosciuti discutendo di campo: ai tempi di Empoli mi stava ‘ammazzando con il suo gioco’ e così mi arrabbiai. Però è davvero bravo, Maurizio”.