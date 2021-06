Bruno Longhi spiega le critiche a Immobile

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

ITALIA INTERVISTA LONGHI – Dopo due gol nella prime due giornate di Euro 2020, Ciro Immobile si è fermato. In panchina per tutti i novanta minuti contro il Galles, l’attaccante della Lazio è comunque andato molto vicino a sbloccare l’ottavo con l’Austria cogliendo un incredibile incrocio dei pali. Nonostante ciò, non appena le cose per l’Italia non girano al meglio, appare sempre tra i più criticati. Su questa tematica, raggiunto dai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua Bruno Longhi.

Critiche a Immobile: le parole di Longhi

“L’Italia gioca un calcio molto palleggiato, dove il centravanti è lo spazio. Immobile è un giocatore che fa gol, scatto bruciante, viene criticato perché è il meno tecnico. E salta all’occhio. Ma è stato anche Scarpa d’Oro“.