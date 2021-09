Kolyvanov avvisa la Lazio: “Occhio a Smolov e Kamano”

- Advertisement -

LAZIO INTERVISTA KOLYVANOV – Riscatto. Oggi la Lazio, dopo la sfortunata sconfitta maturata in Turchia ormai due settimane fa, proverà a rifarsi questa sera contro la Lokomotiv Mosca. Una vecchia conoscenza del calcio italiano come Igor Kolyvanov, raggiunto dal sito Tuttomercatoweb.com, ha analizzato la sfida dell’Olimpico, indicando punti di forza e debolezza dei ‘ferrovieri’.

Kolyvanov racconta la Lokomotiv

“La Lokomotiv si distingue per essere una squadra tosta, coesa, di lottatori. Non ci sono grandissime individualità ma un buon collettivo che funziona. La difesa è ben collaudata, concede pochi gol e credo che per la Lazio sarà difficile”.

I migliori giocatori

“In porta Guilherme è una certezza e un punto di riferimento per la squadra, non solo per le prestazioni ma anche per la sua leadership. E davanti c’è Fedor Smolov che è partito molto bene in questa stagione. Altro giocatore da tenere d’occhio è Kamano“.

I punti deboli dei russi

“È una squadra tosta, ma al tempo stesso manca forse qualcosa a livello tecnico e si nota anche nella gestione del possesso palla. Ad ogni modo la Lazio deve stare attenta, perché alla Lokomotiv possono bastare davvero pochi tocchi per arrivare in porta”.

