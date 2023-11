Luis Alberto: "Oggi dobbiamo dare una risposta"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO LAZIO CELTIC PRE PARTITA - La Lazio ripone nel cassetto il campionato e si concentra sulla Champions League. I biancocelesti affrontano il Celtic nel match valido per la quinta giornata del Gruppo E. A pochi attimi dal fischio d'inizio ha parlato Luis Alberto.

Le parole di Luis Alberto a Sky nel pre partita di Lazio - Celtic

Luis Alberto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport nel pre partita di Lazio - Celtic: "Oggi dobbiamo dare una risposta ed entrare in campo con un'altra voglia".

Sul match contro il Celtic

"Questa è la competizione più bella che c'è, oggi abbiamo la possibilità di andare agli ottavi. Dobbiamo avere un'altra faccia per tutta la nostra gente che non si merita quanto è successo sabato".

Sulle motivazioni differenti rispetto al campionato

"Ogni competizione è diversa, bisogna sempre giocare con la testa in ogni partita. Se non stiamo al 100% non vinciamo con nessuno. Sarebbe bellissimo per me segnare oggi visto che è anche il compleanno di mia mamma. Ma la cosa più importante rimangono i tre punti".

Le parole di Luis Alberto a Mediaset Infinity prima di Lazio - Celtic

"Non possiamo continuare così, la squadra deve dare segnali positivi per la società e per i tifosi. Oggi abbiamo un’altra opportunità, ci manca qualcosa e la Lazio non può avere la classifica che ha ora in Serie A. Oggi c'è la Champions e pensiamo partita dopo partita. Dobbiamo essere sempre al 100%"