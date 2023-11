Formazioni ufficiali Lazio Celtic: sorpresa Castellanos, Provedel c'é

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CELTIC FORMAZIONI UFFICIALI - Manca ormai pochissimo all'inizio di Lazio - Celtic, match valido per la quinta giornata del Gruppo E di Champions League. I biancocelesti occupano il secondo posto a 7 punti, 1 in meno dell'Atletico Madrid e 1 in più del Feyenoord, terzo. Ecco di seguito le formazioni ufficiali del match, con Sarri che sceglie Rovella in mezzo al centrocampo e Castellanos a guidare l'attacco privo di Zaccagni. In porta c'è Provedel, che stringe i denti e parte dal 1'.

Lazio - Celtic, le formazioni ufficiali: Sarri sorprende in attacco

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen. Allenatore: Sarri.

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O'Riley, Bernardo; Forrest, Furuhashi, Yang. Allenatore: Rodgers.