Lazio Women, ecco Fordos: “Sono grata per quest’opportunità”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN MERCATO – La Lazio Women si prepara ad affrontare la prossima stagione di Serie A. Con Carolina Morace in panchina la Lazio punta a migliorare la propria posizione in classifica. Nella giornata di oggi ha parlato il neo-acquisto Beatrix Fordos. La calciatrice ungherese ha espresso tutta la sua felicità per essere approdata alla Lazio con un post instagram.

Il post di Fordos

“Oggi sto intraprendendo un nuovo viaggio con la Lazio. Sono grata per questa opportunità e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione! Grazie mille a ai miei agenti e a MdR Sports Group per aver realizzato questo sogno e per aver gentilmente accolto me e la mia famiglia in Italia, mi sento già a casa!”.