Abodi: "EURO 2032 è grande opportunità, daremo supporto a Figc"

Tempo di lettura: < 1 minuto

EURO 2032 ABODI INTERVISTA - Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha commentato la decisione di giocare EURO 2032 in Italia e Turchia in un'intervista.

Abodi su EURO 2032: "Ci auguriamo che contribuisca alla pace"

Ecco di seguito le parole, riprese dall'ANSA, di Andrea Abodi sull'assegnazione degli Europei 2032 a Italia e Turchia: "Questo evento rappresenta una grande opportunità, che dovrà generare eredità positive ben prima di quell'appuntamento e non solo nelle città direttamente coinvolte nell'evento. Auguro buon lavoro alla Figc, alla quale daremo tutto il nostro supporto per contribuire a organizzare questo affascinante avvenimento, del quale non sfuggono i positivi impatti che avrà dal punto di vista turistico, ma che ci auguriamo possa, prioritariamente, contribuire al miglioramento delle relazioni politiche a beneficio della pace".