Arezzo - Lazio Women, termina 1-2: si vola agli ottavi di Coppa Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto

AREZZO LAZIO WOMEN COPPA ITALIA - La Lazio Women scende in campo per i sedicesimi di Coppa Italia. Le ragazze di Grassadonia battono l'Arezzo per 2-1 e volano agli ottavi.

Arezzo-Lazio Women, ottavi di Coppa Italia per le ragazze di Grassadonia

La Lazio Women scende in campo contro l'Arezzo per il sedicesimi di Coppa Italia. Le ragazze di Grassadonia vincono il match per 2-1 e si qualificano per gli ottavi, dove affronteranno l'Inter. Le ragazze biancocelesti partono fortissimo e vanno subito avanti di due gol con le marcature di Giusy Moraca e della nuova arrivata Popodinova. Per l'Arezzo, accorcia le distanze Zito nel primo tempo, ma niente da fare.