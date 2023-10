Spalletti: "Immobile è a riposo. Zaccagni? Se starà meglio, lo porteremo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SPALLETTI IMMOBILE ZACCAGNI - Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano. Tra le tante domane rivolte all'ex allenatore del Napoli, due hanno interessato Mattia Zaccagni e Ciro Immobile.

Italia, Spalletti parla di Immobile e Zaccagni

Le parole del Ct su Immobile

"E' arrivata una comunicazione dal medico della Lazio. C'è stato detto che aveva un problema di natura fisica, che non sapevano se avrebbe recuperato. Io ho chiamato direttamente Martusciello e Sarri, mi hanno risposto e sono stati disponibili. Poi ho sentito direttamente Ciro e tutti insieme abbiamo deciso di lasciare il calciatore a riposo, anche perché lui stesso sentiva questa necessità. Credo quindi che tutti abbiamo fatto la cosa giusta ed è rimasto a casa, poi ho visto che non ha nemmeno giocato quindi c'è stata coerenza da parte di tutti".

Su Zaccagni e l'infortunio

"Spero ci siano anche Chiesa e Zaccagni. Mattia l'ho lasciato a casa con la caviglia fasciata, non potevo obbligarlo a venire. Oggi lo riguardano in casa Lazio, senza fretta. Probabilmente, la società spera nel discorso di cui Sarri è portavoce. Ma poi ci sono anche i ragazzi che qui vengono volentieri. Se sta bene, è chiaro quindi che lo portiamo. Se invece sarà ancora titubante, resterà a casa. I calciatori non devono essere forzati: chi vuole restare in vacanza, lo dico e noi ascolteremo. Non vogliamo chi non ha a cuore le sorti della Nazionale".

RIMANI AGGIORNATO SULLA LAZIO CON NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE: CLICCA QUI